Оригінал Конституції Пилипа Орлика можна буде побачити до листопада у Софійському соборі в Києві

Оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року можна буде побачити з 16 серпня до 14 листопада 2021 року у Софійському соборі в Києві. Про це повідомив Офіс президента у пʼятницю, 13 серпня.

Конституція Пилипа Орлика прибула в Україну 10 серпня 2021 року — вперше за 311 років з часу свого створення. Цей документ вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю. Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.