Зеленський: В Україну привезуть оригінал конституції Орлика

В Україну вперше привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика, який зберігається в окремому сейфі держархіву Швеції.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми обовʼязково привеземо першу конституцію України — Пилипа Орлика. Вперше вона зʼявиться в Україні. Ми отримали вже підтвердження, і в рамках святкування Незалежності в один з днів у серпні у людей буде можливість побачити конституцію, вона буде досить довго буде в Україні», — сказав Зеленський.

У 2016 році оригінал зміг побачити Петро Порошенко.