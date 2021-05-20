Зеленський: В Україну привезуть оригінал конституції Орлика

В Україну вперше привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика, який зберігається в окремому сейфі держархіву Швеції.
Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
«Ми обовʼязково привеземо першу конституцію України — Пилипа Орлика. Вперше вона зʼявиться в Україні. Ми отримали вже підтвердження, і в рамках святкування Незалежності в один з днів у серпні у людей буде можливість побачити конституцію, вона буде досить довго буде в Україні», — сказав Зеленський.
У 2016 році оригінал зміг побачити Петро Порошенко.
- Конституція Орлика — це пакт конституції прав і вольностей Війська Запорозького 1710 року. Його повинен був прийняти Карл XII у разі перемоги у Північній війні за послуги, надані козаками у боях Швеції проти Росії.
- Зеленський сьогодні представив логотип на честь 30-річчя Незалежності України. Він розповів про те, як пройде святкування. 23 серпня у Львові пройде саміт «Кримська платформа», а 24 серпня — військовий парад в Києві та Одесі.