Президент України Володимир Зеленський представив логотип з нагоди 30-річчя незалежності України.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.

Символом цього свята стане квітка, яка показує, що « наша країна складається, як із пелюсток, з безлічі образів». Кожна область матиме свої символи до Дня Незалежності: це будуть квітки з елементами гербів регіонів.

«Це символ нашої державності. Питання не лише в тому, що наша країна — квітуча, а в тому, що нас не затоптати», — сказав президент.

Також Зеленський розповів про те, як відбудеться святкування Дня Незалежності. 23 серпня у Львові відбудеться саміт «Кримська платформа», участь у якому візьмуть представники з приблизно 30 країн. 24 серпня — військовий парад у Києві та Одесі.

До того ж у День прапора (29 серпня) в усіх регіонах Україні піднімуть великі прапори. Цього ж дня відбудеться концерт в оперному театрі Києва.