Президент Украины Владимир Зеленский представил логотип в честь 30-летия независимости Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.

Символом этого праздника станет цветок, который показывает, что «наша страна состоит из множества образов, как из лепестков». У всех областей будут свои символы ко Дню Независимости — цветы с элементами гербов регионов.

«Это символ нашей государственности. Вопрос не только в том, что наша страна — цветущая, а в том, что нас не затоптать», — сказал президент.

Также Зеленский рассказал о том, как пройдет празднование Дня Независимости. 23 августа во Львове состоится саммит «Крымская платформа», участие в котором примут представители примерно 30 стран. 24 августа — военный парад в Киеве и Одессе.

К тому же в День флага (29 августа) во всех регионах Украины поднимут большие флаги. В этот же день состоится концерт в оперном театре Киева.