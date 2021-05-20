Президент Украины Владимир Зеленский представил логотип в честь 30-летия независимости Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.
Символом этого праздника станет цветок, который показывает, что «наша страна состоит из множества образов, как из лепестков». У всех областей будут свои символы ко Дню Независимости — цветы с элементами гербов регионов.
«Это символ нашей государственности. Вопрос не только в том, что наша страна — цветущая, а в том, что нас не затоптать», — сказал президент.
Также Зеленский рассказал о том, как пройдет празднование Дня Независимости. 23 августа во Львове состоится саммит «Крымская платформа», участие в котором примут представители примерно 30 стран. 24 августа — военный парад в Киеве и Одессе.
К тому же в День флага (29 августа) во всех регионах Украины поднимут большие флаги. В этот же день состоится концерт в оперном театре Киева.
- Ранее Зеленский назвал главные приоритеты своей политики. Он выделил судебную реформу, деолигархизацию и инфраструктурные проекты.