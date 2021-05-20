Зеленский: В Украину привезут оригинал конституции Орлика

В Украину впервые привезут оригинал конституции Пилипа Орлика, который находится в отдельном сейфе госархива Швеции.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы обязательно привезем первую конституцию Украины — Пилипа Орлика. Впервые она появится в Украине. Мы получили уже подтверждение, и в рамках празднования Независимости в один из дней в августе у людей будет возможность увидеть конституцию, она будет довольно долго находится в Украине», — сказал Зеленский.

В 2016 году оригинал смог увидеть Петр Порошенко.