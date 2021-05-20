Зеленский: В Украину привезут оригинал конституции Орлика

В Украину впервые привезут оригинал конституции Пилипа Орлика, который находится в отдельном сейфе госархива Швеции.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы обязательно привезем первую конституцию Украины — Пилипа Орлика. Впервые она появится в Украине. Мы получили уже подтверждение, и в рамках празднования Независимости в один из дней в августе у людей будет возможность увидеть конституцию, она будет довольно долго находится в Украине», — сказал Зеленский.
В 2016 году оригинал смог увидеть Петр Порошенко.
- Конституция Орлика — это пакт конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года. Его должен был принять Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в боях Швеции против России.
- Зеленский сегодня представил логотип в честь 30-летия Независимости Украины. Он рассказал о том, как пройдет празднование. 23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымская платформа», а 24 августа — военный парад в Киеве и Одессе.