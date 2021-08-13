Оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть до ноября в Софийском соборе в Киеве

Оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года можно будет увидеть с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщил Офис президента в пятницу, 13 августа.

Конституция Пилипа Орлика прибыла в Украину 10 августа 2021 года — впервые за 311 лет с момента своего создания. Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку ее составили на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.