До України прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика

До України зі Швеції прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика.
Про це у Facebook повідомила нардеп, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря.
«Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності», — написала вона.
Нардеп додала, що три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у Верховній Раді та Офісі президента. Третю копію передадуть у Конституційний суд після його реформування.
Конституція Орлика — це пакт конституції прав і вольностей Війська Запорозького 1710 року. Його мав затвердити Карл XII у разі перемоги в Північній війні за послуги, надані козаками в боях Швеції проти Росії.
- 20 травня президент Володимир Зеленський на великій пресконференції заявив, що в Україну привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика, який зберігається в окремому сейфі держархіву Швеції.
- Пізніше Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що Конституцію Пилипа Орлика виставлятимуть у Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.