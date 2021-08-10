До України прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика

До України зі Швеції прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це у Facebook повідомила нардеп, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

«Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності», — написала вона.

Нардеп додала, що три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у Верховній Раді та Офісі президента. Третю копію передадуть у Конституційний суд після його реформування.

Конституція Орлика — це пакт конституції прав і вольностей Війська Запорозького 1710 року. Його мав затвердити Карл XII у разі перемоги в Північній війні за послуги, надані козаками в боях Швеції проти Росії.