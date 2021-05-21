Оригінал конституції Орлика виставлять у «Софії Київській». У МЗС заявили, що переговори були дуже складними

Оригінал конституції Пилипа Орлика 1710 року, який до Дня Незалежності України привезуть зі Швеції, буде виставлений на огляд всіх бажаючих у заповіднику «Софія Київська».

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, але не озвучив точні дати виставки.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що процес переговорів був дуже складним. «Нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами», — розповів він в Facebook.

Міністр теж не уточнив, скільки саме буде перебувати рукопис в Україні, але зазначив, що зі Швеції також привезуть гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала Орлику.