У двох вітринах: Мінкульт розповів, де і коли виставлятимуть оригінал конституції Орлика

Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що Конституцію Пилипа Орлика виставлятимуть у Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Конституція Пилипа Орлика 1710 року, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції (місто Стокгольм) та булава, яка за легендою належали Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція), експонуватимуться у двох виставкових вітринах», – розповіли в міністерстві.

Мінкульт також зазначив, що оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської. Однак, зважаючи на суспільний інтерес, вартість квитка можуть змінити.

Конституція Орлика — це пакт конституції прав і вольностей Війська Запорозького 1710 року. Його повинен був прийняти Карл XII у разі перемоги у Північній війні за послуги, надані козаками у боях Швеції проти Росії.