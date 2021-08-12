«Плівки Медведчука»: суд відмовився розглядати позов Порошенка до Bihus.Info і Зеленського

Верховний суд у складі Касаційного адмінсуду відмовився розглядати позов лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка до редакції Bihus.Info, в якому той просив суд визнати протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» і опублікувати їх у первісному вигляді.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на рішення суду.

Позов був поданий через записи телефонних розмов, в яких, ймовірно, фігурує підозрюваний в державній зраді голова політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук. Адвокати Порошенка вимагали від журналістів оприлюднити всі записи. Крім цього, адвокати стверджували, що записи є і в Офісу президента, тому обʼєднали свої позовні вимоги до журналістів і Володимира Зеленського.

Спочатку позов був направлений до Окружного адміністративного суду Києва, який «перенаправив» захист Порошенка до Верховного суду. Касаційний адмінсуд ухвалив, що адвокати Порошенка порушили підсудність, оскільки ні ОАСК, ні Верховний суд «не мають підстав розглядати позов».