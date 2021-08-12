«Плівки Медведчука»: суд відмовився розглядати позов Порошенка до Bihus.Info і Зеленського

Верховний суд у складі Касаційного адмінсуду відмовився розглядати позов лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка до редакції Bihus.Info, в якому той просив суд визнати протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» і опублікувати їх у первісному вигляді.
Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на рішення суду.
Позов був поданий через записи телефонних розмов, в яких, ймовірно, фігурує підозрюваний в державній зраді голова політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук. Адвокати Порошенка вимагали від журналістів оприлюднити всі записи. Крім цього, адвокати стверджували, що записи є і в Офісу президента, тому обʼєднали свої позовні вимоги до журналістів і Володимира Зеленського.
Спочатку позов був направлений до Окружного адміністративного суду Києва, який «перенаправив» захист Порошенка до Верховного суду. Касаційний адмінсуд ухвалив, що адвокати Порошенка порушили підсудність, оскільки ні ОАСК, ні Верховний суд «не мають підстав розглядати позов».
- 13 червня журналісти проєкту Bihus.Info опублікували всі 36 годин записів «плівок Медведчука». На плівках є записи його розмов з високопоставленими чиновниками Кремля і так званими представниками невизнаних республік «ДНР» та «ЛНР».
- Загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другій історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який намагаються повернути у власність держави; у третій — як Медведчук вмовляв Порошенка купувати вугілля в бойовиків. В останньому випуску «плівок Медведчука» той розповідає росіянам, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги щодо поставок газу з боку України.
- Служба безпеки України викликала на допит Порошенка як свідка у кримінальній справі щодо Медведчука. П’ятий президент України назвав усі розслідування Bihus.Info «зомбуванням населення і НЛП».
- 6 липня адвокати Порошенка подали позов проти Зеленського і Bihus.Info. Головний редактор Bihus.Info Денис Бігус відповів, що всі 36 годин запису вже оприлюднені.