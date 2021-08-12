«Пленки Медведчука»: суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info и Зеленскому

Верховный суд в составе Кассационного админсуда отказался рассматривать иск лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко к редакции Bihus.Info, в котором тот просил суд признать противоправным «сокрытие от общества полной версии «пленок Медведчука» и опубликовать их в первоначальном виде.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на решение суда.

Иск был подан из-за записей телефонных разговоров, в которых, вероятно, фигурирует подозреваемый в госизмене глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Адвокаты Порошенко потребовали от журналистов обнародовать все записи. Кроме этого, адвокаты утверждали, что записи есть и у Офиса президента, потому объединили свои исковые требования к журналистам и Владимиру Зеленскому.

Изначально иск был направлен в Окружной административный суд Киева, который «перенаправил» защиту Порошенко в Верховный суд. Кассационный админсуд постановил, что адвокаты Порошенко нарушили подсудность, поскольку ни ОАСК, ни Верховный Суд «не имеют оснований рассматривать иск».