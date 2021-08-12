«Пленки Медведчука»: суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info и Зеленскому

Верховный суд в составе Кассационного админсуда отказался рассматривать иск лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко к редакции Bihus.Info, в котором тот просил суд признать противоправным «сокрытие от общества полной версии «пленок Медведчука» и опубликовать их в первоначальном виде.
Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на решение суда.
Иск был подан из-за записей телефонных разговоров, в которых, вероятно, фигурирует подозреваемый в госизмене глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Адвокаты Порошенко потребовали от журналистов обнародовать все записи. Кроме этого, адвокаты утверждали, что записи есть и у Офиса президента, потому объединили свои исковые требования к журналистам и Владимиру Зеленскому.
Изначально иск был направлен в Окружной административный суд Киева, который «перенаправил» защиту Порошенко в Верховный суд. Кассационный админсуд постановил, что адвокаты Порошенко нарушили подсудность, поскольку ни ОАСК, ни Верховный Суд «не имеют оснований рассматривать иск».
- 13 июня журналисты проекта Bihus.Info опубликовали все 36 часов записей «пленок Медведчука». На пленках есть записи его разговоров с высокопоставленными чиновниками Кремля и так называемыми представителями непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР».
- В целом журналисты с 17 мая опубликовали четыре видео с записями «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который пытаются вернуть в собственность государства; в третьей — как Медведчука уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. В последнем выпуске «пленок Медведчука» тот рассказывает россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.
- Служба безопасности Украины вызвала на допрос Порошенко в качестве свидетеля по уголовному делу о Медведчуке. Пятый президент Украины назвал все расследования Bihus.Info «зомбированием населения и НЛП».
- 6 июля адвокаты Порошенко подали иск против Зеленского и Bihus.Info. Главный редактор Bihus.Info Денис Бигус ответил, что все 36 часов записи уже обнародованы.