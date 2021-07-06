Порошенко подал иск против Зеленского и Bihus.Info и требует полностью обнародовать «пленки Медведчука»

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко подали иск от его имени к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации «Том 14» — редакции Bihus.Info. Они требуют, чтобы суд признал противоправным «сокрытие от общества полной версии «пленок Медведчука» и требуют опубликовать их в первоначальном виде.

Об этом один из защитников Порошенко Игорь Головань сообщил в Facebook.

По его словам, журналисты не выполнили своих обещаний и не опубликовали все имеющиеся у них разговоры.

«Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника [...], Bihus.Info подсунуло обществу три очередных видосика с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что у него 6 часов записей. Затем исправился, мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд», — пояснил Головань.

Он убежден, что хронометраж пленок на самом деле больше, «и все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы».