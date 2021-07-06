Порошенко подав позов проти Зеленського та Bihus.Info і вимагає повністю оприлюднити «плівки Медведчука»

Адвокати пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка подали позов від його імені до чинного глави держави Володимира Зеленського і громадської організації «Том 14» — редакції Bihus.Info. Вони вимагають, аби суд визнав протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» та опублікувати їх у первісному вигляді.

Про це один із захисників Порошенка Ігор Головань повідомив у Facebook.

За його словами, журналісти не виконали своїх обіцянок і не опублікували всі наявні в них розмови.

«Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела [...], Bihus.Info підсунуло суспільству три чергових відосики із монтованим-перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має 6 годин записів. Потім виправився, мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами становить 35 годин 9 хвилин 14 секунд», — пояснив Головань.

Він переконаний, що хронометраж плівок насправді більший, «і всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені».