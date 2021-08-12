«Протесту тут не місце». Amnesty International опублікувала доповідь про стан свободи зібрань у Росії

Міжнародна організація Amnesty International опублікувала нову доповідь про стан свободи зібрань у Росії. Для цього вони проаналізували, як російське законодавство щодо мітингів змінилося за останні 16 років.

Автори дійшли висновку, що влада Росії послідовно і скоординовано позбавляє громадян можливості реалізувати своє право на свободу зібрань.

У доповіді на 20 сторінках детально описується поступове законодавче обмеження на проведення вуличних акцій у країні. Причому більшість поправок були ухвалені після 2014 року, коли під час Революції гідності в Україні тодішній український президент Віктор Янукович втік до Росії, а потім був відсторонений від посади.

«За останні 16 років ухвалено 13 поправок до законів, які крок за кроком обмежували право на свободу зібрань. І в результаті будь-який мирний протест, який не був погоджений із владою, виявився кримінальним порушенням», — зазначив один з авторів доповіді Петер Франк.