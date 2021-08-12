«Протесту здесь не место». Amnesty International опубликовала доклад о состоянии свободы собраний в России

Международная организация Amnesty International опубликовала новый доклад о состоянии свободы собраний в России. Для этого они проанализировали, как российское «митинговое» законодательство изменилось за последние 16 лет.

Авторы пришли к выводу, что власти России последовательно и скоординированно лишают граждан возможности реализовать право на свободу собраний.

В докладе на 20 страницах подробно описывается постепенное и целенаправленное законодательное ограничение на проведение уличных акций в стране. Причем большинство поправок были приняты после 2014 года, когда в результате Революции достоинства в Украине тогдашний украинский президент Виктор Янукович сбежал в Россию, а затем был отстранен от должности.

«За последние 16 лет было принято 13 поправок к законам, которые шаг за шагом ограничивали право на свободу собраний. И в результате любой мирный протест, не согласованный с властями, оказался криминализирован», — говорит один из авторов доклада Петер Франк.