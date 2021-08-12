«Протесту здесь не место». Amnesty International опубликовала доклад о состоянии свободы собраний в России

Международная организация Amnesty International опубликовала новый доклад о состоянии свободы собраний в России. Для этого они проанализировали, как российское «митинговое» законодательство изменилось за последние 16 лет.
Авторы пришли к выводу, что власти России последовательно и скоординированно лишают граждан возможности реализовать право на свободу собраний.
В докладе на 20 страницах подробно описывается постепенное и целенаправленное законодательное ограничение на проведение уличных акций в стране. Причем большинство поправок были приняты после 2014 года, когда в результате Революции достоинства в Украине тогдашний украинский президент Виктор Янукович сбежал в Россию, а затем был отстранен от должности.
«За последние 16 лет было принято 13 поправок к законам, которые шаг за шагом ограничивали право на свободу собраний. И в результате любой мирный протест, не согласованный с властями, оказался криминализирован», — говорит один из авторов доклада Петер Франк.
Авторы доклада «Протесту здесь не место» взяли за точку отсчета 2004 год, когда был принят закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». За полтора десятилетия закон менялся 13 раз в контексте подавления антиправительственных протестов.
Число возможных нарушений этого закона увеличилось с трех до 17, причем штрафы выросли с 2 тысяч до 300 тысяч рублей, а за совершение 12 из этих 17 нарушений установлено наказание в виде административного ареста на срок до 30 суток.
Пандемия также создала новые препятствия для осуществления прав человека в России. Авторы доклада подчеркивают, что введенные на пике эпидемии «бытовые» ограничения постепенно снимаются, но запрет на оппозиционные митинги сохраняется до сих пор. При этом политические мероприятия в поддержку власти проходят без каких-либо правовых последствий для организаторов и участников.
Также в исследовании говорится о чрезмерном применении силы правоохранителями, а в конце доклада Amnesty приводит список рекомендаций для российских властей.
Он включает восемь пунктов, среди которых призыв обеспечить реализацию базовых гражданских прав, а также отказ от общего запрета на проведение акций вблизи административных зданий.
Авторы советуют «реформировать систему правосудия», а также обучить полицейских и росгвардейцев «надлежащим практикам и подходам к обеспечению общественного порядка, основанным на верховенстве прав человека». Одновременно Amnesty призывает международное сообщество «поднимать вопросы о ситуации в области прав человека на переговорах с российскими властями и на международных форумах».
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