НАБУ передало до суду справу щодо нардепа Юрченка. Його звинувачують у хабарництві

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду обвинувальний акт щодо народного депутата партії «Слуга народу» Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це НАБУ повідомило в середу, 11 серпня.

У вересні 2020 року НАБУ і САП повідомили Юрченку про підозру. За даними слідства, Юрченко вимагав передати йому через посередника хабар у $13 тисяч за внесення пропозицій до проєкту закону про управління відходами та надалі ще $200 тисяч для підкупу народних депутатів — членів відповідного комітету Верховної Ради.

На початку серпня 2020 року детектив НАБУ під прикриттям передав першу частину хабаря посереднику. 26—27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак НАБУ було вимушене припинити подальше виконання спецзавдання, оскільки учасники злочину були проінформовані про нього. Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.