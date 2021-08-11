НАБУ передало в суд дело в отношении нардепа Юрченко. Его обвиняют во взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата партии «Слуга народа» Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом НАБУ сообщило в среду, 11 августа.
В сентябре 2020 года НАБУ и САП сообщили Юрченко о подозрении. По данным следствия, Юрченко требовал передать ему через посредника взятку в $13 тысяч за внесение предложений в проект закона об управлении отходами, а затем еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов — членов соответствующего комитета Верховной Рады.
В начале августа 2020-го детектив НАБУ под прикрытием передал первую часть взятки посреднику. 26—27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако НАБУ было вынуждено прекратить спецоперацию, поскольку участники преступления узнали о ней. Расследование уголовного производства длилось с августа 2020 года.
- 15 сентября 2020-го Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения «помощнику» Юрченко — Ивана Фищенко взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в один миллион гривен. Сам Фищенко свою вину не признает и уверяет, что не был помощником Юрченко.
- В Офисе президента заявили, что Юрченко вышел из фракции «Слуга народа».
- 21 сентября суд арестовал Юрченко на 2 месяца с правом внести залог более трех миллионов гривен. 25 сентября залог внесли.