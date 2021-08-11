ВООЗ закликала багаті країни припинити «ганебну нерівність» у доступі до вакцин

Всесвітня організація охорони здоровʼя зажадала від 20 найвпливовіших світових лідерів і керівників фармацевтичних компаній припинити «ганебну нерівність» у доступі до вакцин проти коронавірусу до осені, щоб запобігти ще одній хвилі смертей взимку.

Про це заявив Брюс Ейлвард, старший радник генерального директора ВООЗ і керівник ініціативи ACT Accelerator, яка спрямована на надання країнам, що розвиваються, ресурсів для боротьби з пандемією.

Ейлвард сказав, що світ повинен бути «обурений» дисбалансом у доступі до вакцин, і закликав найбагатші країни зосередити увагу на допомозі всім країнам у вакцинації щонайменше 10% населення до вересня. Зараз через брак препаратів лише 1,1% людей у країнах з низьким рівнем доходу отримали хоча б одну дозу.

У ВООЗ також не виключають, що до початку 2022 року у світі зафіксують 300 мільйонів випадків коронавірусу, але це можна змінити вакцинацією. Згідно з даними організації, лише за останні шість місяців загальна кількість випадків COVID зросла зі 100 мільйонів до 200.

Коментарі Ейлворда зʼявились через тиждень після того, як генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав ввести мораторій на бустерні (треті) дози вакцини до вересня, закликавши G20 зробити більше для того, аби бідніші країни отримали препарат.

Через смертоносніший штам «Дельта» США та Європа заявили про намір прищеплювати людей із вразливих груп третьою дозою. Ізраїль вже почав це робити.