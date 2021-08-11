ВОЗ призвала богатые страны прекратить «позорное неравенство» в доступе к вакцинам

Всемирная организация здравоохранения потребовала от 20 самых влиятельных мировых лидеров и руководителей фармацевтических компаний прекратить «позорное неравенство» в доступе к вакцинам против коронавируса до осени, чтобы предотвратить еще одну волну смертей зимой.

Об этом заявил Брюс Ейлвард, старший советник генерального директора ВОЗ и руководитель инициативы ACT Accelerator, которая направлена на предоставление развивающимся странам ресурсов для борьбы с пандемией.

Ейлвард сказал, что мир должен быть «возмущен» дисбалансом в доступе к вакцинам, и призвал богатые страны сосредоточить внимание на помощи всем странам в вакцинации как минимум 10% населения до сентября. Сейчас из-за нехватки препаратов только 1,1% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу.

В ВОЗ также не исключают, что к началу 2022 года в мире зафиксируют 300 миллионов случаев коронавируса, но это можно изменить вакцинацией. Согласно данным организации, только за последние шесть месяцев общее количество случаев COVID выросло со 100 миллионов до 200.

Комментарии Ейлворда появились через неделю после того, как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал ввести мораторий на бустерные (третьи) дозы вакцины до сентября, призвав G20 сделать больше для того, чтобы бедные страны получили препарат.

Из-за смертоносного штамма «Дельта» США и Европа заявили о намерении прививать людей из уязвимых групп третьей дозой. Израиль уже начал это делать.