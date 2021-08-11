Зіткнення біля сейму Литви закінчилися затриманням 26 осіб. Постраждали 10 поліцейських

У Вільнюсі 10 серпня біля парламенту Литви пройшла масова акція протесту проти введення обмежень для невакцинованих людей. Вона закінчилася зіткненнями з поліцією і затриманнями.

Про це повідомляють LRT і Delfi.

Уряд з 13 вересня планує ввести низку обмежень для людей, які не зробили щеплення і не отримали електронний «паспорт можливостей». Останній отримують всі, хто перехворів на коронавірус або вакцинувався.

У вівторок біля будівлі сейму зібралося близько 5 тисяч людей. Вони виступали проти примусової вакцинації і вимагали скасувати «паспорт». Після закінчення засідань в парламенті частина учасників протесту блокувала вихід з будівлі і виїзд з внутрішнього двору парламенту. Поліція відтіснила людей, після чого почалися заворушення.

Учасники акцій кидали в поліцію пляшки, сигнальні ракети і каміння. Дехто намагався битися і відібрати щити. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і кийки.

Демонстрантів розігнали о 2:00 середи (11 серпня). Поліція затримала 26 осіб, серед яких були люди у стані спʼяніння. Тепер на них чекає суд. Про кількість постраждалих серед демонстрантів невідомо. Поліція повідомила про 10 постраждалих серед правоохоронців і трьох госпіталізованих.

Голова Служби громадської безпеки Річардас Поцюс повідомив, що один правоохоронець отримав контузію в результаті вибуху, у другого ноги переламані вибуховим пакетом, у третього — переломи ніг від каменів.

Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс назвав протести масовим порушенням закону.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що зіткнення біля сейму повʼязані із сутичками у таборі мігрантів на полігоні в Рудінінкай — там сталися заворушення через умови проживання, з табору самовільно пішли 20 осіб. За її словами, це організована і скоординована акція.

«Це гібридна атака. Події відбуваються в контексті нелегальної міграції, коли наші сили сконцентровані біля кордону і охоронюваних обʼєктів. І такі несанкціоновані ініціативи — це не вираження громадянської позиції, а організована антидержавна діяльність, через яку ми повинні відкликати сили наших правоохоронних відомств від інших обʼєктів», — сказала Білотайте.