На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув цивільний

Унаслідок обстрілу бойовиків у Донецькій області в селі Новоселівка Друга загинув цивільний чоловік.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Facebook.
«Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: унаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження», — повідомив він.
За його словами, наразі на місце події виїхали правоохоронці для з’ясування всіх обставин.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація у ТКГ наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
- 27 липня 2021 року президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.