На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув цивільний

Унаслідок обстрілу бойовиків у Донецькій області в селі Новоселівка Друга загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Facebook.

«Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: унаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження», — повідомив він.

За його словами, наразі на місце події виїхали правоохоронці для з’ясування всіх обставин.