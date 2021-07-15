З початку 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб

З квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42,5 до 44,5 тисячі осіб.

Про це повідомило управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Ці втрати розподіляються так:

13 200 — 13 400 загиблих, з них щонайменше 3 901 цивільний, приблизно 4 200 українських військових та 5,8 тисячі членів озброєних груп.

29 600 — 33 600 поранених, з них від 7 до 9 тисяч цивільних осіб, 9 800 — 10 800 українських військових та 12 800 — 13 800 членів озброєних груп.

На цивільних осіб припадає 25% від загальної кількості загиблих.