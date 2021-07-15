С начала 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек

С апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42,5 до 44,5 тысячи человек.

Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос «Радио Свобода».

Эти потери распределяются следующим образом:

13 200 — 13 400 погибших, из них не менее чем 3 901 гражданский, примерно 4 200 украинских военных и 5,8 тысячи членов вооруженных групп.

29 600 — 33 600 раненых, из них от 7 до 9 тысяч гражданских лиц, 9 800 — 10 800 украинских военных и 12 800 — 13 800 членов вооруженных групп.

На гражданских людей приходится 25% от общего количества погибших.