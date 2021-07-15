С начала 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек

С апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42,5 до 44,5 тысячи человек.
Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос «Радио Свобода».
Эти потери распределяются следующим образом:
- 13 200 — 13 400 погибших, из них не менее чем 3 901 гражданский, примерно 4 200 украинских военных и 5,8 тысячи членов вооруженных групп.
- 29 600 — 33 600 раненых, из них от 7 до 9 тысяч гражданских лиц, 9 800 — 10 800 украинских военных и 12 800 — 13 800 членов вооруженных групп.
На гражданских людей приходится 25% от общего количества погибших.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».
- Позже в Кремле намекнули на возможную отмену встречи Зеленского и Путина из-за санкций против России. А сам глава Кремля ушел от ответа на вопрос о ней.