ДБР оголосило підозру екссудді апеляційного суду Луганщини, яка перейшла до «Верховного суду ЛНР»

Державне бюро розслідувань оголосило підозру екссудді Апеляційного суду Луганської області у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, вона не прибула на підконтрольну українській владі територію.Натомість колишня суддя почала активно працювати на самопроголошену владу в «ЛНР». Жінка увійшла до складу робочої групи «ЛНР», де розробляла закони псевдодержавного утворення.

Пізніше екссуддя подала документи для участі у конкурсі, який оголосила так звана «кваліфікаційна колегія суддів ЛНР». За результатами «конкурсу» вона стала «суддею» ЛНР, а надалі отримала посаду заступника голови «Верховного суду ЛНР».

Жінці оголосили підозру за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу), 110 (у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

ДБР не вказує імені підозрюваної, однак за даними з відкритих джерел, мова йде про Ніну Кравченко. У 2018 році вона очолювала «екзаменаційну комісію з прийому кваліфікаційного іспиту на посаду судді ЛНР».