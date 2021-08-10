До Дня Незалежності України Нацбанк випустить пʼять памʼятних монет. Представлена перша

Національний банк України до 30-го Дня Незалежності введе в обіг чотири памʼятні і одну інвестиційну монету. Сьогодні, 10 серпня, Нацбанк представив першу монету «Відродження української державності».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети — поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки. Також на аверсі зображено малий герб, напис Україна і номінал монети. На реверсі зображено кольорову вишиту стрічку, яка символізує генетичний код нації.

Тираж монети 50 тисяч штук. Ціна за одиницю — 71 грн.

Решта чотири монети будуть представлені з 17 серпня. Це срібна монета номіналом 10 грн (тираж — 3 тисячі штук, орієнтовна вартість 1 846 грн), півкілограмові срібна монета номіналом 50 грн (тираж — 500 штук, вартість близько 20 тисяч грн), золота монета номіналом 250 грн (ціна — 140 тисяч грн ) та інвестиційна срібна монета номіналом 1 грн (тираж — 15 000 штук), ціна якої згодом може рости через лімітованість випуску.