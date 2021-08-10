Ко Дню Независимости Украины Нацбанк выпустит пять памятных монет. Представлена первая

Национальный банк Украины к 30-му Дню Независимости введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету. Сегодня, 10 августа, Нацбанк представил первую монету «Возрождение украинской государственности».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты — поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты. Также на аверсе изображен малый герб, надпись Украина и номинал монеты. На реверсе изображена цветная вышитая лента, которая символизирует генетический код нации.

Тираж монеты 50 тысяч штук. Цена за единицу — 71 грн.

Остальные четыре монеты будут представлены с 17 августа. Это серебряная монета номиналом 10 грн (тираж — 3 тысячи штук, ориентировочная стоимость 1 846 грн), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж — 500 штук, стоимость около 20 тысяч грн), золотая монета номиналом 250 грн (цена — 140 тысяч грн) и инвестиционная серебряная монета номиналом 1 грн (тираж – 15 000 штук), цена которой со временем может расти из-за лимитированного выпуска.