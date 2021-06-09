НБУ выпускает памятную монету в честь Евгения Коновальца

Национальный банк выпускает памятную монету в честь первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
«Памятная монета «Евгений Коновалец» номиналом 2 гривны продолжает серию «Выдающиеся личности Украины», она посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы, — Евгению Михайловичу Коновальцу», — говорится в сообщении.
На аверсе монеты будет изображен портрет Коновальца, годы его жизни, а также надпись ОУН с трезубцем.
На реверсе будет цитата Коновальца «Будем иметь силу, тогда выйдем победно из самого худшего лихолетья и получим все, что нам надо», а также монограмма из двух букв «С», которые означают Сечевых стрельцов.
- Народные депутаты Верховной Рады просят президента Владимира Зеленского присвоить звание Героя Украины первому главе Организации украинских националистов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу.
- Евгений Коновалец — украинский военный деятель, полковник армии УНР и первый глава Организации украинских националистов. Коновалец был одним из основателей сначала полка, а затем отряда Сечевых стрельцов.
- В 1922 году, после установления советской власти в Украине, эмигрировал в Европу, где занимался развитием ОУН. В 1938 году был убит советским агентом с помощью взрывчатки, которую спрятали в коробку конфет.