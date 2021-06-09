НБУ випускає пам’ятну монету на честь Євгена Коновальця

Національний банк випускає пам’ятну монету на честь першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це пише пресслужба НБУ.

«Пам’ятна монета «Євген Коновалець» номіналом 2 гривні, продовжує серію «Видатні особистості України», вона присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, — Євгену Михайловичу Коновальцю», — йдеться у повідомленні.

На аверсі монети буде зображений портрет Коновальця, роки його життя, а також напис ОУН із тризубом.

На реверсі буде цитата Коновальця «Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба», а також монограма з двох літер «С», що означають Січових стрільців.

НБУ