НБУ випускає пам’ятну монету на честь Євгена Коновальця

Національний банк випускає пам’ятну монету на честь першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.
Про це пише пресслужба НБУ.
«Пам’ятна монета «Євген Коновалець» номіналом 2 гривні, продовжує серію «Видатні особистості України», вона присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, — Євгену Михайловичу Коновальцю», — йдеться у повідомленні.
На аверсі монети буде зображений портрет Коновальця, роки його життя, а також напис ОУН із тризубом.
На реверсі буде цитата Коновальця «Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба», а також монограма з двох літер «С», що означають Січових стрільців.
- Народні депутати Верховної Ради просять президента Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України першому голові Організації українських націоналістів, полковнику Армії УНР Євгену Коновальцю.
- Євген Коновалець — український військовий діяч, полковник армії УНР та перший очільник Організації українських націоналістів. Коновалець був одним із засновників спочатку полку, а потім загону Січових стрільців.
- У 1922 році, після встановлення радянської влади в Україні емігрував до Європи, де займався розбудовою ОУН. 1938 року був убитий радянським агентом за допомогою вибухівки, яку сховали в коробку цукерок.