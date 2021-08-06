Участие в саммите «Крымской платформы» подтвердили 33 страны

Сейчас 33 страны подтвердили участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 24 августа. Сегодня президент еще одной страны сообщил, что приедет в Киев.

Об этом информирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня получили еще одно подтверждение, плюс один президент приедет в Киев на учредительный саммит «Крымской платформы». Общее количество участников возросло до 33», — сообщил Кулеба.

Он отметил, что международная поддержка «Крымской платформы» растет и новые подтверждения непременно будут.