Україна запровадить нові санкції за переслідування ПЦУ у Криму

Україна запровадить нові санкції за переслідування Православної церкви України в анексованому Криму.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, пише пресслужба відомства.

Чиновник нагадав, що від 2014 року, після анексії, місцева окупаційна влада насильницьким шляхом намагається витіснити українську церкву з півострова. Там забирають майно у ПЦУ та забороняють богослужіння.

«Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України, очікується, що його ухвалення Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями», — підкреслив він.