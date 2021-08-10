Украина введет новые санкции за преследование ПЦУ в Крыму

Украина введет новые санкции за преследование Православной церкви Украины в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, пишет пресс-служба ведомства.

Чиновник напомнил, что с 2014 года после аннексии местная оккупационная власть насильственным путем пытается вытеснить украинскую церковь с полуострова. Там забирают имущество у ПЦУ и запрещают богослужения.

«Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом Министров состоится в ближайшие дни», — подчеркнул он.