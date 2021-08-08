У Криму російські силовики зірвали богослужіння у храмі ПЦУ

Російські силовики в окупованому Криму зірвали богослужіння у храмі Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомив представник президента в Криму Антон Кориневич.

«Сьогодні знову представники окупаційної адміністрації Російської Федерації вчиняють незаконні дії проти Кримської єпархії Православної церкви України, не дають проводити богослужіння і складають «протоколи». Порушення прав віруючих, свободи совісті та віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», — заявив він.

Головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун розповів, що подія трапилася в селі Балки Білогірського району.

«Зранку варварськи «силовики центру по боротьбі з екстремізмом» увірвалися до храму і зірвали богослужіння, що здійснював архимандрит Даміан в селі Балки Білогірського району», — повідомив він.

Видання «Голос Криму» повідомило, що настоятеля монастиря архимандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії «силовики» пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні, що не відповідає російському законодавству. Діють вони за рішенням «Міністерства юстиції Республіки Крим».

«Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвірʼя монастиря і почали складати протоколи», — повідомив митрополит Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент.

Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського є одним із семи парафіяльних структур ПЦУ, які залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.