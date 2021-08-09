Рада адвокатів рекомендувала двом членам ВРП скласти повноваження через судову реформу, що обмежує їхню незалежність

Рада адвокатів вважає, що зміни до закону, який стосується обрання або призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП, містять дискримінаційні вимоги.

Про це повідомили в Національній асоціації адвокатів (НААУ) після екстреного засідання.

Рада адвокатів України (РАУ) рекомендувала членам Вищої ради правосуддя (ВРП) Павлу Гречківському та Олексію Маловацькому скласти повноваження через неможливість працювати після зміни низки законів України.

Зокрема, йдеться про відсутність конституційної основи для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також про обмеження незалежності членів ВРП під час ухвалення ними рішень у межах їхніх повноважень.

Окрім цього, представництва НААУ за кордоном перевірять інформацію про діяльність міжнародних експертів, яких збираються пропонувати до складу Етичної ради при ВРП.

Зазначимо, експерти неодноразово критикували законопроєкт, запевняючи, що він спрямований не на подолання кадрової кризи в судовій системі та забезпечення стабільності її роботи, а навпаки — дозволить призначати на посади «ручних» суддів.