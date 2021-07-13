Рада ухвалила закон про старт судової реформи з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.
Про це пише пресслужба парламенту.
За відповідне рішення проголосували 305 нардепів. Документ не підтримали лише представники фракцій ОПзЖ і «Батьківщина».
Нардепи проголосували за всі пропозиції президента, таким чином надавши міжнародним експертам право вирішального голосу під час відбору кандидатів до ВККС.
- 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для суддів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.
- 8 липня Зеленський наклав вето на законопроєкт № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Усе через те, що в тексті опинилися дві взаємовиключні поправки: одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша говорить про необхідні два голоси від українських експертів і два голоси від міжнародних.