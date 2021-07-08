Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС і повернув у Раду з пропозиціями

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), який парламент прийняв 29 червня.

Як зазначено на сайті парламенту, Зеленський отримав на підпис закон 5 липня, а вже 8 липня повернув його Верховній Раді з пропозиціями. Документ вже направлено на розгляд комітету з питань правової політики.

Зеленський пропонує передбачити в документі, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів, з яких не менше 6 з числа суддів або суддів у відставці.

Також президент пропонує закріпити статус особи, яка виконує обовʼязки голови ВККС.

Крім цього він пропонує закріпити право члена першого складу Конкурсної комісії просити залучати помічників або перекладачів. Фінансування їхньої діяльності може здійснюватися за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Зеленський окремо зазначив, що на вето вплинули дві правки, які конкурують між собою. Одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша говорить про необхідні два голоси від українських експертів і два голоси від міжнародних.