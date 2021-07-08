Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС и вернул в Раду с предложениями

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который парламент принял 29 июня.

Как указано на сайте парламента, Зеленский получил на подпись закон 5 июля, а уже 8 июля вернул его Верховной Раде с предложениями. Документ уже направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

Зеленский предлагает предусмотреть в документе, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, из которых не менее 6 из числа судей или судей в отставке.

Также президента предлагает закрепить статус лица, исполняющего обязанности главы ВККС.

Кроме этого он предлагает закрепить право члена первого состава Конкурсной комиссии просить привлекать помощников или переводчиков. Финансирование их деятельности может осуществляться за счет международной техпомощи.

Зеленский отдельно отметил, что на вето повлияли две правки, которые конкурируют между собой. Одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая говорит о необходимых двух голосах от украинских экспертов и двух голосах от международных.