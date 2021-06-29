Рада запустила судебную реформу. Нардепы поддержали ключевую правку, которую требовал Запад

Верховная Рада приняла законопроект № 3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Этот документ касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

За соответствующий документ проголосовали 293 нардепа.

217 голосов дала фракция «Слуга народа», 22 — «Европейская солидарность», 13 — группа «За майбутнє», 15 — фракция «Голос», 19 — группа «Довіра». Также законопроект поддержали 7 внефракционных нардепов.

Документ предусматривает, что должна быть создана комиссия для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судов. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестовывает действующих.

Нардепы во время голосования поддержали ключевую поправку, которую требовали ЕС и НАТО. Она предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при избрании кандидатов в члены ВККС. Комиссия из шести людей должна выбрать 32 кандидатов, которых подадут на рассмотрение Высшего совета правосудия. Члены ВСП должны из них выбрать 16, которые и сформируют новый состав ВККС.