У Раді заявили, що ветований Зеленським законопроєкт про старт судової реформи розглянуть уже наступного тижня

У Верховній Раді заявили, що ветований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів розглянуть вже наступного тижня.

Про це повідомив нардеп та представник президента у КСУ Федір Веніславський, передає «Цензор».

«Думаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави розглянути і врахувати пропозиції президента, і очікувати, що закон буде підписаний головою Верховної Ради і президентом, вступить в силу і ми розблокуємо процес роботи ВККС», — сказав він.

Він підкреслив, що вето президента було накладене через допущення у тексті законопроєкту деяких неточностей та через «зусилля політичних опонентів, які саботують судову реформу».

«Якщо прочитати уважно вето президента, то пропозиції якраз і спрямовані на удосконалення та покращення тексту закону», — додав Веніславський.