В Раде заявили, что ветированный Зеленским законопроект о старте судебной реформы рассмотрят уже на следующей неделе

В Верховной Раде заявили, что ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей рассмотрят на следующей неделе.

Об этом сообщил нардеп и представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает «Цензор».

«Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС», — сказал он.

Он подчеркнул, что вето президента было наложено из-за допущенных в тексте законопроекта некоторых неточностей и из-за «усилий политических оппонентов, которые саботируют судебную реформу».

«Если прочитать внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона», — добавил Вениславский.