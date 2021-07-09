В Раде заявили, что ветированный Зеленским законопроект о старте судебной реформы рассмотрят уже на следующей неделе

В Верховной Раде заявили, что ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей рассмотрят на следующей неделе.
Об этом сообщил нардеп и представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает «Цензор».
«Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС», — сказал он.
Он подчеркнул, что вето президента было наложено из-за допущенных в тексте законопроекта некоторых неточностей и из-за «усилий политических оппонентов, которые саботируют судебную реформу».
«Если прочитать внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона», — добавил Вениславский.
- 29 июня Верховная Рада приняла законопроект № 3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Документ касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судов. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестовывает действующих.
- Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Все потому, что в тексте оказались две взаимоисключающие поправки: одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая говорит о необходимых двух голосах от украинских экспертов и двух голосах от международных.