Зеленський відновив роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав два ключові закони, які дають початок судовій реформі. Перший — відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), а другий — реформує Вищу раду правосуддя (ВРП).

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкти ухвалили з урахуванням пропозицій Володимира Зеленського, основна з яких стосувалася уточнень про ухвалення рішення конкурсною комісією з відбору її членів за участю міжнародних експертів.

Відповідно до закону, рішення ухвалюватиметься чотирма голосами з шести в разі, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представники від міжнародних організацій.

А інший законопроєкт передбачає, що у складі ВРП буде створено новий інститут — автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти всі скарги на суддів.

Також буде створено Етичну раду, до якої увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.