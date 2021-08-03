Зеленский возобновил работу Высшей квалификационной комиссии судей

Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал закон, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроекты приняли с учетом предложений Владимира Зеленского, главное из которых касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов.

Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

А другой законопроект предусматривает, что в составе ВРП будет создан новый институт — автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять все жалобы на судей.