Зеленский возобновил работу Высшей квалификационной комиссии судей

Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал закон, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Законопроекты приняли с учетом предложений Владимира Зеленского, главное из которых касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов.
Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.
А другой законопроект предусматривает, что в составе ВРП будет создан новый институт — автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять все жалобы на судей.
Высший совет правосудия — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Только ВСП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение судьям различных наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и т. д. В состав ВСП входит 21 член, которых избирают съезд судей (10 членов), президент (2), Верховная Рада (2), съезд адвокатов (2), конференция прокуроров (2), съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (2). Также членом ВСП по должности является глава Верховного суда.
Теперь закон должен быть опубликован в официальных изданиях, через 24 часа после чего он вступит в силу.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Оно проводит конкурсы по отбору новых судей и проводит переаттестацию действующих.