ВРП виступила проти судової реформи і закликала нардепів доопрацювати законопроєкт

Вища рада правосуддя опублікувала звернення до нардепів та президента з проханням доопрацювати законопроєкт № 5068, який передбачає її реформу.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

«Вища рада правосуддя вчергове звертає увагу народних депутатів України, президента України на необхідність доопрацювання законопроєкту № 5068 задля недопущення конституційної кризи та колапсу судової влади», — зазначають там.

У ВРП назвали сім причин, чому цей законопроєкт, який передбачає її очищення та реформу, мусить бути доопрацьованим:

Законопроєкт неконституційний.

Законопроєкт не відповідає зобов’язанням України перед МВФ.

Законопроєкт перекладає відповідальність за судову реформу на іноземців.

Законопроєкт не підтримали жоден суд, суддівська асоціація або орган судової влади.

Законопроєкт нівелює голос суб’єктів призначення.

Законопроєкт може заблокувати роботу ВРП, що призведе до колапсу судової влади.

Законопроєкт не вирішить поточні проблеми судової системи та не проведе реформу.

«Вища рада правосуддя закликає народних депутатів України переглянути ключові питання законопроєкту № 5068, які стосуються ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України. Вища рада правосуддя закликає не допустити розбалансування та колапс судової влади в Україні та сподівається на формування ВККСУ та ВРП на засадах Конституції та законів України, відповідно до норм міжнародного права», — підкреслили у ВРП.