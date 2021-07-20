ВРП виступила проти судової реформи і закликала нардепів доопрацювати законопроєкт

Вища рада правосуддя опублікувала звернення до нардепів та президента з проханням доопрацювати законопроєкт № 5068, який передбачає її реформу.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
«Вища рада правосуддя вчергове звертає увагу народних депутатів України, президента України на необхідність доопрацювання законопроєкту № 5068 задля недопущення конституційної кризи та колапсу судової влади», — зазначають там.
У ВРП назвали сім причин, чому цей законопроєкт, який передбачає її очищення та реформу, мусить бути доопрацьованим:
- Законопроєкт неконституційний.
- Законопроєкт не відповідає зобов’язанням України перед МВФ.
- Законопроєкт перекладає відповідальність за судову реформу на іноземців.
- Законопроєкт не підтримали жоден суд, суддівська асоціація або орган судової влади.
- Законопроєкт нівелює голос суб’єктів призначення.
- Законопроєкт може заблокувати роботу ВРП, що призведе до колапсу судової влади.
- Законопроєкт не вирішить поточні проблеми судової системи та не проведе реформу.
«Вища рада правосуддя закликає народних депутатів України переглянути ключові питання законопроєкту № 5068, які стосуються ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України. Вища рада правосуддя закликає не допустити розбалансування та колапс судової влади в Україні та сподівається на формування ВККСУ та ВРП на засадах Конституції та законів України, відповідно до норм міжнародного права», — підкреслили у ВРП.
- 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а 14 липня — закон про ВРП.
- 16 липня депутати «Батьківщини», «Опозиційної платформи — За життя» та групи «Довіра» заблокували підписання законів про судову реформу.