Нардеп Железняк: Рада збереться на позачергове засідання 20 липня для розблокування законів про судову реформу

Верховна Рада у вівторок, 20 липня, проведе позачергове засідання, на якому розгляне проєкти постанов, що блокують підписання законів про судову реформу та реформування «Укроборонпрому».

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Завтра о 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підписання [законопроєктів] № 3711-д (Вища кваліфікаційна комісія суддів України), № 3822 (Реформа «Укроборонпрому»), № 5068 (Вища рада правосуддя), № 5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)», — написав він.

За словами нардепа, загалом на порядок денний винесені 10 проєктів постанов.

Зауважимо, станом на 13:40 на сайті Верховної Ради відсутнє розпорядження голови парламенту про скликання позачергового засідання на 20 липня.