У Раді заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя. Парламент збереться на позачергове засідання

Депутати «Батьківщини», «Опозиційної платформи — За життя» та групи «Довіра» заблокували підписання закону № 5068 про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», депутати зареєстрували 4 проєкти постанов.

Регламент роботи Ради не дозволяє спікеру підписати закон до розгляду цих проєктів постанов.

Голова політради «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що через це 20 липня має відбутися позачергова сесія Верховної Ради.

Спікер Ради Дмитро Разумков вже чекає від депутатів внесення листа з проханням проводити сесію. Він додав, що на порядку денному депутати зможуть розглянути деякі проєкти постанов, які блокували підписання законопроєктів судової реформи (№ 3711-д, № 5068 і № 5069), а також законопроєкту № 3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу.