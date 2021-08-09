Совет адвокатов рекомендовал двум членам ВСП сложить полномочия из-за судебной реформы, ограничивающей их независимость

Совет адвокатов считает, что изменения в закон, которые касаются избрания или назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, содержат дискриминационные требования.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов (НААУ) после экстренного заседания.

В частности, речь идет об отсутствии конституционной основы для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также об ограничении независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах их полномочий.

Кроме этого, представительства НААУ за рубежом проверят информацию о деятельности международных экспертов, которых собираются предлагать в состав Этического совета при ВСП.

Отметим, эксперты неоднократно критиковали законопроект, уверяя, что он направлен не на преодоление кадрового кризиса в судебной системе и обеспечение стабильности ее работы, а наоборот — позволит назначать на должности «ручных» судей.