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САП оскаржила у суді запобіжний захід Чаусу

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
САП оскаржила у суді запобіжний захід Чаусу

Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в суді запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу.

Про це повідомили агентству Укрінформ у САП.

«САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу», — зазначила речниця САП Ольга Постолюк.

Прокурори просять помістити Чауса у СІЗО.

  • 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
  • Згодом стало відомо, що Чауса привезли до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Але 3 серпня НАБУ знайшло Чауса у лікарні «Феофанія», де вручило підозру та затримало його. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.