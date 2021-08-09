САП оскаржила у суді запобіжний захід Чаусу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в суді запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу.
Про це повідомили агентству Укрінформ у САП.
«САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу», — зазначила речниця САП Ольга Постолюк.
Прокурори просять помістити Чауса у СІЗО.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса привезли до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Але 3 серпня НАБУ знайшло Чауса у лікарні «Феофанія», де вручило підозру та затримало його. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.