НАБУ завершило розслідування справи Чауса

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього судді Миколи Чауса та відкрило матеріали справи.
Про це пише пресслужба НАБУ.
«Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення», — йдеться у повідомленні.
Наразі адвокати Чауса будуть ознайомлюватися із матеріалами справи. Після цього її передадуть до суду.
Також НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених слідчих дій із Чаусом. На відео зображений момент передачі хабаря колишньому судді.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса привезли до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Але 3 серпня НАБУ знайшло Чауса у лікарні «Феофанія», де вручило підозру та затримало його. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.