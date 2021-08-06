НАБУ завершило розслідування справи Чауса

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього судді Миколи Чауса та відкрило матеріали справи.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення», — йдеться у повідомленні.