Екссуддя Чаус оскаржуватиме рішення ВАКСу про домашній арешт

Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець збирається оскаржувати рішення Вищого антикорупційного суду про домашній арешт його підзахисного.
Про це йдеться у заяві правника.
Він зазначив, що 5 серпня поспілкувався зі своїм клієнтом і вони вирішили, що будуть подавати апеляцію на рішення ВАКСу.
Наразі захист колишнього судді вивчає отримані від досудового слідства документи.
«Я не задоволений рішенням суду, я вважаю підозру необґрунтованою. Я не можу вам сказати чи буде Чаус перебувати домашній арешт у себе в дома. Він має носити електронний браслет. Чаус рішенням суду задоволений», — додав Кравець в коментарі «Суспільному» .
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.