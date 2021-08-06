Экс-судья Чаус обжалует решение ВАКС о домашнем аресте

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда о домашнем аресте его подзащитного.

Об этом говорится в заявлении юриста.

Он отметил, что 5 августа пообщался со своим клиентом и они решили, что будут подавать апелляцию на решение ВАКСа.

Сейчас защита бывшего судьи изучает полученные от досудебного следствия документы.

«Я не доволен решением суда, я считаю подозрение необоснованным. Я не могу вам сказать будет ли Чаус находиться под домашним арестом у себя дома. Он должен носить электронный браслет. Чаус решением суда доволен», — добавил Кравец в комментарии «Общественном».