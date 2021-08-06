Экс-судья Чаус обжалует решение ВАКС о домашнем аресте

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда о домашнем аресте его подзащитного.
Об этом говорится в заявлении юриста.
Он отметил, что 5 августа пообщался со своим клиентом и они решили, что будут подавать апелляцию на решение ВАКСа.
Сейчас защита бывшего судьи изучает полученные от досудебного следствия документы.
«Я не доволен решением суда, я считаю подозрение необоснованным. Я не могу вам сказать будет ли Чаус находиться под домашним арестом у себя дома. Он должен носить электронный браслет. Чаус решением суда доволен», — добавил Кравец в комментарии «Общественном».
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, судья сам закапывал во дворе собственного дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.