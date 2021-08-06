НАБУ завершило расследование дела Чауса

«Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления», — говорится в сообщении.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование против бывшего судьи Николая Чауса и открыло материалы дела.

Сейчас адвокаты Чауса будут знакомиться с материалами дела. После этого его передадут в суд.

Также НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных следственных действий с Чаусом. На видео запечатлен момент передачи взятки бывшему судье.